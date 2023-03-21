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Dünya

BAE'de ramazan dolayısıyla 1025 mahkum için af kararı

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, hükümlülerin topluma kazandırılması ve ailelerinin üzerindeki yükün hafifletilmesi kapsamında ramazan dolayısıyla 1025 mahkum hakkında af kararı verdi.

10:06 . 21/03/2023 Salı
AA
BAE'de ramazan dolayısıyla 1025 mahkum için af kararı.

BAE'de ramazan dolayısıyla 1025 mahkum için af kararı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ramazan ayı münasebetiyle 1025 mahkum hakkında af kararı verildi.


BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, hükümlülerin topluma kazandırılması ve ailelerinin üzerindeki yükün hafifletilmesi kapsamında bir af kararı çıkardı.


Al Nahyan'ın kararıyla ramazan ayı öncesinde çeşitli suçlardan hüküm giymiş, hapishane ve ıslahevinde bulunan 1025 kişi affedildi.


BAE'de her yıl ramazan ayı öncesi aile bağlarını güçlendirmek, mahkumlara ikinci bir fırsat vermek ve onları topluma kazandırmak için Devlet Başkanı tarafından af kararı çıkartılıyor.



#BAE
#Af
#Ramazan
1 saat önce
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