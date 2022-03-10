BAE'den "OPEC grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız" açıklaması Birleşik Arap Emirlikleri, Washington Büyükelçisi'nin dün yaptığı açıklamanın aksine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlı olduğunu duyurdu.

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