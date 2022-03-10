Dünya BAEden "OPEC grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız" açıklaması
ORTADOĞU

BAE'den "OPEC grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız" açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri, Washington Büyükelçisi'nin dün yaptığı açıklamanın aksine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlı olduğunu duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BAEden OPEC grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız açıklaması
BAE'den "OPEC grubunun petrol üretimini düzenleyen mekanizmasına bağlıyız" açıklaması.

BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE, OPEC anlaşmasına ve aylık üretimi düzenleyen mekanizmaya bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Mezrui açıklamasında, ülkesinin OPEC grubunun petrol piyasasına sunduğu değere inandığını belirtti.

BAE'nin Washington Büyükelçisi'nin "yüksek üretimi teşvik" açıklaması

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, dün Financial Times'a yaptığı açıklamada, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC'i daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

BAE'nin OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle dün petrol fiyatlarında düşüş görülmüş, brent petrolün varil fiyatı, TSİ 22.20 itibarıyla yüzde 13'ün üzerinde düşüşle 110 dolara gerilemişti.

BAE Enerji Bakanı petrol fiyatlarındaki artışı değerlendirdi: Jeopolitik gerginlikler neden oldu
EKONOMİ
BAE Enerji Bakanı petrol fiyatlarındaki artışı değerlendirdi: Jeopolitik gerginlikler neden oldu

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı
EKONOMİ
Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı
Türkiyeyedoğru yola çıktılar

Türkiye'ye
doğru yola çıktılar

30 Mart'a kadar sekiz LNG gemisi gelecek.
TOKİdengurbetçilere 420 konut

TOKİ'den
gurbetçilere 420 konut

​Başvurular 21 Mart'ta başlıyor.
Sürdürülebilir ateşkes gerekiyor

Antalya'daki üçlü zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan barış mesajı.

Kiev yönetimi Rusya'ya talepte bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.