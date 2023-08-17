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Dünya

BAE'den Türkiye övgü: Çok ileri ve gelişmiş sisteme sahipler

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneğince (TÜRAP) organize edilen 1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı'nı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye'nin çok ileri ve gelişmiş sağlık sistemine sahip olduğunu söyledi.

12:56 . 17/08/2023 Perşembe
AA
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneğince (TÜRAP) organize edilen 1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı'nda soruları cevapladı.

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerde artık yeni bir döneminde olunduğuna işaret eden Zahiri, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği karşılıklı resmi ziyaretlerin iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu vurguladı.

Zahiri, yeni ekonomik işbirlikleri ve yatırımlara dikkati çekerek "Çok farklı alanlar var. Teknoloji alanında var, yapay zeka alanında var, yenilenebilir enerji alanında var, uzay alanında var. Bütün bunlar işbirliği alanları." diye konuştu.

1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı gibi organizasyonların Arap ülkelerini Türkiye'de bir araya getirdiğini belirten Zahiri, "Bence çevremizi ve işimizi kendimiz geliştirmeliyiz. Böylece iyi sonuçlar alıyoruz. Sağlık turizminde çok iyi rakamlar var. Turizm amaçlı gelen 140 bin kişinin bir kısmı sağlık turizmi, tıbbi bakım için Türkiye'ye geliyor." dedi.

Zahiri, Türkiye'deki sağlık sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

  • "Türkiye'nin çok iyi ve gelişmiş bir sağlık sistemi var. Bu, BAE için de geçerli yani bence her iki ülke de çok iyi bir sağlık sistemine sahip. Biz, Türkiye'nin deneyimlerinden istifade ediyoruz, Türkiye de bizim bölgedeki deneyimlerimizden istifade ediyor. Bu, hem iki ülkeye hem de bölgeye yardımcı oluyor. Sağlık sektöründe de işbirliği içindeyiz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz."

Ticaret Bakanlığının desteğiyle TÜRAP tarafından organize edilen fuar, Türkiye'den ve Arap dünyasından hastane yetkilileri, sağlık acenteleri ve doktorların katılımıyla dün İstanbul'da başladı.

Açılış törenindeki konuşmaların ardından BAE'nin Ankara Büyükelçiliği ve Emirates Hava Yolları tarafından iki kişiye Türkiye-BAE gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi.

Fuar, bugün saat 18.00'de sona erecek.



#BAE
#Türkiye
#işbirliği
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