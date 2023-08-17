BAE'den Türkiye övgü: Çok ileri ve gelişmiş sisteme sahipler

"Türkiye'nin çok iyi ve gelişmiş bir sağlık sistemi var. Bu, BAE için de geçerli yani bence her iki ülke de çok iyi bir sağlık sistemine sahip. Biz, Türkiye'nin deneyimlerinden istifade ediyoruz, Türkiye de bizim bölgedeki deneyimlerimizden istifade ediyor. Bu, hem iki ülkeye hem de bölgeye yardımcı oluyor. Sağlık sektöründe de işbirliği içindeyiz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz."