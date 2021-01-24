BAE'nin adım adım ihaneti sürüyor: İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacağını duyurdu. Tel Aviv'de inşa edilecek büyükelçilik binasının açılış tarihi hakkında bilgi verilmedi. Abu Dabi ve Tel Aviv arasındaki normalleşmenin ardından, BAE'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'te mi yoksa Tel Aviv'de mi açacağı bir dönem tartışma konusu olmuştu.

Haber Merkezi 24 Ocak 2021, 19:00 Son Güncelleme: 24 Ocak 2021, 19:08 AA