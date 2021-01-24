Dünya BAEnin adım adım ihaneti sürüyor İsrail büyükelçiliğini Tel Avivde açacak
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BAE'nin adım adım ihaneti sürüyor: İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacağını duyurdu. Tel Aviv'de inşa edilecek büyükelçilik binasının açılış tarihi hakkında bilgi verilmedi. Abu Dabi ve Tel Aviv arasındaki normalleşmenin ardından, BAE'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'te mi yoksa Tel Aviv'de mi açacağı bir dönem tartışma konusu olmuştu.

Haber Merkezi AA
İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle &quot;ilişkilerin normalleştirilmesine&quot; yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.
İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE kabinesi, Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum başkanlığında Abu Dabi'deki Ulusal Saray'da bir araya geldi.

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Detay paylaşılmadı

  • Hükümetin, İsrail büyükelçiliğinin Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı aldığı aktarılırken, inşa sürecine ve büyükelçiliğin ne zaman faaliyete gireceğine ilişkin ise detay paylaşılmadı.

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Normalleşme anlaşması 15 Eylül'de imzalanmıştı

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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  • Abu Dabi ve Tel Aviv arasındaki normalleşmenin ardından, BAE'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'te mi yoksa Tel Aviv'de mi açacağı bir dönem tartışma konusu olmuştu.

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