Dünya BAEnin Ramazan hazırlığı Dubaide gökyüzünde iftar açmanın bedeli 146 bin lira
ORTADOĞU

BAE'nin Ramazan hazırlığı: Dubai'de gökyüzünde iftar açmanın bedeli 146 bin lira

Dubai merkezli Jetex özel havacılık şirketi müşterilerine Ramazan ayı boyunca gökyüzünde iftar hizmeti sunacağını açıkladı. Havacılık şirketi, iki kişilik iftar menüsünün fiyatının 18 bin dolar (146 bin TL) olduğunu açıklandı.

Haber Merkezi DHA
BAEnin Ramazan hazırlığı: Dubaide gökyüzünde iftar açmanın bedeli 146 bin lira
Jetex, Ramazan ayı boyunca müşterileri için gökyüzünde iftar hizmeti sunacağını açıkladı.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, ’11 Ayın Sultanı’ olarak bilinen Ramazan’ı karşılamaya hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai merkezli özel havacılık şirketi Jetex, Ramazan ayı boyunca müşterileri için gökyüzünde iftar hizmeti sunacağını açıkladı.

  • Havacılık şirketi gökyüzündeki iftar hizmetine ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerin Jetex VIP Terminali'nde şoförlü lüks araç tarafından karşılandığını ifade ederek jete taşındığını belirtti.

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ŞUANA KADAR 15 REZERVASYON

Dubai'deki dev gökdelen ve gün batımı manzaralı iki kişilik iftar organizasyonunun bedelinin 18 bin dolar (146 bin TL) olduğu ifade edildi.

  • Şirket şuana kadar 15 kişinin iftar rezervasyonunda bulunduğunu açıkladı. Şirket, Ramazan ayı boyunca elde edilecek gelirin BAE merkezli küresel bir hayırsever organizasyonu olan Dubai Cares'a bağışlanacağını kaydetti.

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