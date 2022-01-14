Dünya BAEnin Türkiyeye yatırım mesajı Hedef ticaret hacmini üç katına çıkarmak
ORTADOĞU

BAE'nin Türkiye'ye yatırım mesajı: Hedef ticaret hacmini üç katına çıkarmak

Birleşik Arap Emirlikleri AE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BAEnin Türkiyeye yatırım mesajı: Hedef ticaret hacmini üç katına çıkarmak
Arşiv

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, Bloomberg TV'ye açıklamalarda bulundu. Sani ez-Zuyudi, Türkiye’yi lojistik hizmetler ve tedarik zincirleri aracılığıyla BAE’ye yeni pazarlar açacak bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

BAE HACMİ 3 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Zuyudi, BAE'nin Türkiye'nin sanayi sektöründeki büyük yatırımlarından, kalifiye işgücünden ve özellikle Afrika kıtasıyla lojistik ağından yararlanmayı beklediğini kaydetti. Bakan Zuyudi, BAE hükümetinin İsrail ve Hindistan ile ticaret anlaşmalarını sonuçlandırma aşamasında olduğuna işaret ederek, söz konusu ülkelerden biriyle yapılacak anlaşmanın iki ay içinde açıklanmasının beklendiğini aktardı.

  • Abu Dabi yönetiminin Türkiye ile ticaret hacmini artırma çabası, iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasına en bariz kanıt olarak görülüyor.

BAE, 2021'de, hızla büyüyen Asya ve Afrika ekonomileriyle ticari ilişkilerini derinleştirmeyi ve 150 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Türkiye ve BAE arasında 9 alanda iş birliği anlaşması: İmzalar atıldı
GÜNDEM
Türkiye ve BAE arasında 9 alanda iş birliği anlaşması: İmzalar atıldı

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET VERİLERİ

BAE Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre, Türkiye ile son 10 yılda toplam petrol dışı ticaret, yaklaşık 329 milyar dirhem (89,6 milyar dolar) oldu.

Aynı rapora göre, iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret, 2019 yılında 26,8 milyar dirheme (7,3 milyar dolar) kıyasla, 2020 yılında yüzde 21 artarak 32,7 milyar dirheme (8,9 milyar dolar) ulaştı.

İngiltereyi yasa boğan olay

İngiltere'yi yasa boğan olay

​Tüm ülke yaşanan dramı konuşuyor.
Sekiz bin 200 yıllık

Sekiz bin 200 yıllık

​İzmir'in en eski yerleşim yerinde bulundu.
Selçuk Özdağa soruşturma

Selçuk Özdağ'a soruşturma

YSK üyeleriyle ilgili sözleri üzerine iki ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı.

​Ticari kredi faizleri yüzde 25'e dayandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.