Dünya BAEye ait bir gemi Basra Körfezinde fırtına nedeniyle battı
ORTADOĞU

BAE'ye ait bir gemi Basra Körfezi'nde fırtına nedeniyle battı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 30 kişilik mürettebatı bulunan bir geminin Basra Körfezi'nde kötü hava koşullarından dolayı battığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BAEye ait bir gemi Basra Körfezinde fırtına nedeniyle battı
Arşiv

İran devlet televizyonu, batan geminin BAE'ye ait olduğunu duyurdu.

Buşehr Liman ve Denizcilik İdaresi Güvenlik İdaresi Başkanı Hüccet Kevseri, fırtınanın Basra Körfezi'ndeki gemilerin hareketini ve denizcilik faaliyetlerini aksattığını belirterek, "Birleşik Arap Emirliği'ne ait otomobil taşıyan gemi, Basra Körfezi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle Asuliye Limanı'na 30 mil mesafedeyken battı." dedi.

Geminin mürettebatını kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildiğini kaydeden Kevseri, 30 kişilik mürettebatın can yelekleriyle suda kurtarılmayı beklediğini ve helikopter desteği talebinde bulunduklarını aktardı.

Tüm ilçe onları konuşuyordu

Tüm ilçe onları konuşuyordu

Gizli kahramanlar kameralar tarafından görüntülendi.
Çok kuvvetli olacak

'Çok kuvvetli olacak'

​İstanbullular dikkat: Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı.
En çok satan 10 model belli oldu

​Marka marka açıklandı: İkinci el otomobilin tercih edilenleri.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Putin'in savaş giderlerinin kaynağı böyle görüntülendi.​

​Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sunulacak.

​Sirenler çalınca her şey daha ürkütücü oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.