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Dünya BAEye kötü haber F-35 hayali suya düşebilir
ORTADOĞU

BAE'ye kötü haber: F-35 hayali suya düşebilir

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçağı satışını büyük olasılıkla bloke edecek. Senatörler söz konusu satışın Ortadoğu'daki güç dengesinin İsrail aleyhinde değişeceğini düşünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35 savaş uçağı.
F-35 savaş uçağı.

ABD Senatosu, Trump hükümetinin BAE'ye F-35 savaş uçağı satışını engellemeye yönelik bir karar için oylama yapacak.

  • Senatörler 23 milyar dolarlık satışıyla Ortadoğu'da güç dengesinin İsrail aleyhinde değişeceğini düşünüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ordusunun Yemen'de savaş suçu işlediğine atıf yapan Demokrat senatörler, Cumhuriyetçilerin de söz konusu tasarıya destek vereceğini düşünüyor.

KONGRE'NİN SATIŞI REDDETME HAKKI VAR

1976'da çıkarılan Silah İhracat Kontrol Yasası, Kongre üyelerinde teklif edilen silah satışlarını reddetme hakkı veriyor.

  • ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Silah Kuvvetler Komiteleri, bir silah satışını sözlü veya yazılı olarak durdurabilir.

Geçen haftalarda, ABD’nin New York temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile 11 temsilci, BAE'ye F-35 uçaklarının satışını engellemek için yasa tasarısı sunmuştu.

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OYNAT 05:35
Arap ülkeleri İsrail'e nasıl teslim oldu?
Enver Sedat yönetimindeki Mısır'ın İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nın imzalamasının üzerinden 41 yıl geçti. Beyaz Saray, uzun yıllar sonra bu kez İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in imzaladığı barış anlaşmasına ev sahipliği yaptı. İsrail ile barış anlaşması imzalamak isteyen Arap ülkelerinin sayısı bunlarla sınırlı değil. Peki Arap ülkeleri, İsrail'e nasıl teslim oldu? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Camp David'den normalleşme anlaşmasına kadar gelinen süreci Çatışma Hattı'nda anlattı:


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