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BAFTA’da Gazze’ye yer yokken Holokost’a 4 ödül birden var

BAFTA’da Gazze’ye yer yokken Holokost’a 4 ödül birden var

10:0018/02/2025, Salı
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BAFTA'da Yahudi soykırımı Holokost'u ele alan film 'The Brutalist' dörder ödül aldı.
BAFTA'da Yahudi soykırımı Holokost'u ele alan film 'The Brutalist' dörder ödül aldı.

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. BAFTA'da Yahudi soykırımı Holokost'u ele alan filmin geceye damga vurması Filistin ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Yeni Papa seçimini anlatan dram filmi 'Conclave' ve Holokost'tan kaçan bir Macar mimarın hikayesini anlatan 'The Brutalist' dörder ödül aldı.

BAFTA'da Yahudi soykırımı Holokost'u ele alan filmin geceye damga vurması Filistin ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

'The Brutalist' filminden bir kare.

MOORE'UN HAYAL KIRIKLIĞI

BAFTA'nın geçen yılki ödül töreninde İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 19 Ocak 2025 tarihleri arasında Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı kınayan oyuncular geceye davet edilmemişti.

Gecenin bir diğer olayı ise Demi Moore'un yaşadığı hayal kırıklığı oldu.


Demi Moore, The Substance filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında adaydı ancak ödülü alamadı.

#BAFTA
#The Brutalist
#Ödül

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