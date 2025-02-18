BAFTA’da Gazze’ye yer yokken Holokost’a 4 ödül birden var

Yeni Papa seçimini anlatan dram filmi 'Conclave' ve Holokost'tan kaçan bir Macar mimarın hikayesini anlatan 'The Brutalist' dörder ödül aldı.

BAFTA'da Yahudi soykırımı Holokost'u ele alan filmin geceye damga vurması Filistin ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

BAFTA'nın geçen yılki ödül töreninde İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 19 Ocak 2025 tarihleri arasında Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı kınayan oyuncular geceye davet edilmemişti.

Gecenin bir diğer olayı ise Demi Moore'un yaşadığı hayal kırıklığı oldu.