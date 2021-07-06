Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği üzerinde hareketlilik: SİHA'lar vurularak düşürüldü

Suudi Arabistan’da feci kaza: TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde freni boşalan tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.