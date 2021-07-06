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Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği üzerinde hareketlilik: SİHA'lar vurularak düşürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğü bildirdi.

Haber Merkezi AA
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği üzerinde hareketlilik: SİHAlar vurularak düşürüldü
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu.

Adının açıklanmasını istemeyen Iraklı güvenlik kaynağı, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan bazı SİHA'ların ABD güçleri tarafından füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü aktardı.

Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin söz konusu SİHA'lara karşı füze savunma sistemini çalıştırdığı görüldü.

Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD Askeri Üssü Ayn el-Esed'e de dün roketli saldırı düzenlenmişti.

ABD hedeflerine yönelik saldırıların İran'a yakın Şii milis güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

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