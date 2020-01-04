Dünya Bağdatta askeri konvoya saldırı düzenlendi 6 ölü
ORTADOĞU

Bağdat'ta askeri konvoya saldırı düzenlendi: 6 ölü

Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani hava saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay yerinden gelen ilk görüntü
Olay yerinden gelen ilk görüntü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlardaki 6 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Irak Sumeriye televizyon kanalının bir güvenlik kaynağından aktardığı habere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendi.

Haşdi Şabi hedef alındı

Bazı yerel medya organlarında verilen haberlerde, hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Reuters: 6 kişi öldü

Bu arada olaya ilişkin Reuters Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise söz konusu saldırıda araçlarda bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

  • Dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Ayrıntılar geliyor...

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