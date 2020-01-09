Bağdat'ta tansiyon düşmüyor: ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Siren sesleri çaldı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

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İran balistik füzeyle vurmuştu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran yönetimi saldırıyı "oldukça başarılı" şeklinde niteledi.

ABD yönetimine göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine missileme olarak yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Erken uyarı sistemleri İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit etti