Dünya Bağdatta yeni bir hava saldırısı düzenlendi
ORTADOĞU

Bağdat'ta yeni bir hava saldırısı düzenlendi

Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi örgütünün sağlık konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlendi. Haşdi Şabi saldırılan konvoyda örgüt komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığı açıkladı. İNA, Irak televizyonu, Reuters haber ajansı saldırının Haşdi Şabi lider kadrolarını hedef aldığını ve toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani hava saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay yerinden gelen ilk görüntü
Olay yerinden gelen ilk görüntü

Irak Sumeriye televizyon kanalının bir güvenlik kaynağından aktardığı habere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendi.

Haşdi Şabi hedef alındı iddiası

Bazı yerel medya organlarında verilen haberlerde, hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu iddia edilmişti.

Haşdi Şabi yalanladı

  • Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabaha karşı bir konvoya düzenlenen son hava saldırısının Haşdi Şabi lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu bildirildi.
  • Irak Haber Ajansı'nın (İNA) verdiği haberde, Haşdi Şabi Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı uydu kanalları ve yerel medya organlarında, bu sabaha karşı Taci Stadyumu yakınında hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi.
  • "Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hava saldırısındaki can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
  • 6 kişinin öldüğü duyurulmuştu
  • İNA, Irak televizyonu, Reuters haber ajansı ve çok sayıda medya kuruluşu askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, saldırının Haşdi Şabi lider kadrolarını hedef aldığını ve toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
  • Bu arada, dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

Ne olmuştu?

  • Dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

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