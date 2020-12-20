Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı

Bağdat’taki Yeşil Bölge saldırısında evler ve otomobiller zarar gördü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'yi hedef alan roketli saldırıda çevrede bulunan evler ve otomobiller zarar gördü. Yetkililer, Yeşil Bölge'ye toplam 5 adet katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendiğini ve 2 roketin ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlanan C-RAM tipi hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirtti.