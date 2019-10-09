Dünya Bağımsızlık yanlısı aktivist için yüzlerce maskeli protestocu Hong Kongda gösterilere devam ediyor
ASYA

Bağımsızlık yanlısı aktivist için yüzlerce maskeli protestocu Hong Kong'da gösterilere devam ediyor

Yüzlerce maskeli protestocu, geçen sene 6 yıl hapse mahkum edilen bir aktivistin temyiz duruşması sırasında slogan atarak eylem yaptı. Leung'un mahkumiyetine tepki gösteren ve serbest bırakılmasını talep eden göstericilerden bazıları, Hong Kong'un Çin'den bağımsızlığını savunan bir hareketin liderlerinden olan aktivistin fotoğrafının bulunduğu afişler taşıdı.

Haber Merkezi AA
Hong Kong'un bağımsızlığı için protestolar devam ediyor.
Hong Kong'un bağımsızlığı için protestolar devam ediyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar devam ederken, yüzlerce maskeli protestocu, geçen sene 6 yıl hapse mahkum edilen bir aktivistin temyiz duruşması sırasında eylem yaptı.

  • Hong Kong Yüksek Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce kişi, 2016'da bölgede göstericilerle polis arasında şiddet olaylarının yaşandığı bir protestodaki rolü nedeniyle Haziran 2018'de 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Edward Leung'un temyiz duruşmasının yapıldığı esnada slogan attı.

Reuters
Leung'un mahkumiyetine tepki gösteren ve serbest bırakılmasını talep eden göstericilerden bazıları, Hong Kong'un Çin'den bağımsızlığını savunan bir hareketin liderlerinden olan aktivistin fotoğrafının bulunduğu afişler taşıdı.

Ağır hasar gören metro istasyonları çalışmıyor

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, protestolar sırasında ağır hasar gören bazı metro istasyonlarında hala hizmet verilemiyor.

Reuters
Yetkililer, aralarında servis merkezi tamamen yakılan Kwun Tong İstasyonu'nun da bulunduğu 7 metro istasyonunun kapalı olduğunu aktardı.

Gösteriler sırasında metro istasyonlarının kapatılmasına tepki gösteren protestocuların bazı metro girişlerini ateşe verdiği, istasyonların camlarını ve panolarını kırdığı, gişelerini tahrip ettiği, yangın söndürme cihazlarına zarar verdiği ve en fazla zararın Mong Kok ve Kwun Tong istasyonlarında görüldüğü bildirildi.

Reuters
Hong Kong demir yolu operatörünün, hafta sonu düzenlenen protestolarda taşkınlık yapan bazı protestocuların sebep olduğu ağır hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların, yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü", eylülde de tasarının geri çekileceğini açıklamıştı.

Reuters
Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 sivil yaralı
DÜNYA
Terör örgütü YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 sivil yaralı

AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı: Füze denemelerinden vazgeç
DÜNYA
AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı: Füze denemelerinden vazgeç

Pentagon Türkiye'nin işini zorlaştırmaya çalışıyor
DÜNYA
Pentagon Türkiye'nin işini zorlaştırmaya çalışıyor
İntikaller hazırlıklar sürüyor

İntikaller hazırlıklar sürüyor

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan harekat açıklaması.
Suriyede gizemli uçak

Suriye'de gizemli uçak

​Irak üzerinden geldi, Haseke bölgesinde defalarca tur attı.
Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar

Camiyi işgal edip kabirlerin başında ayin yaptılar

​Halil İbrahim Camii'nde skandal görüntüler.
Pentagon'da harekat paniği

Pentagon'da harekat paniği

Uzmanlar yanıtladı: Suriye hava sahası kapalı mı?
Borçlarda<br>indirim yolu açıldı

Borçlarda
indirim yolu açıldı

​Bankalar 9 ay içinde 5 milyar liralık alacağını sattı.

Kızını alyansını satarak okutuyordu

Kızını alyansını satarak okutuyordu

2015 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızını bekliyor.
Türkiye haklı

Türkiye haklı

Ruhani, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı yorumladı.
Çocuğum nerede?

Çocuğum nerede?

Doğu Türkistan'da cevabı alınamayan soru.
Her an yıkılabilir

Her an yıkılabilir

​Unkapanı Köprüsü alt geçidi çürümeye terk edildi, tehlike saçıyor.
Kış darbesi!

Kış darbesi!

Operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.
Katili hakim karşısında

Katili hakim karşısında

​Emine Bulut kızının gözü önünce öldürülmüştü.
İlk adım atılıyor

İlk adım atılıyor

​Bina ve tesisler yıkılarak millet bahçesi yapılacak.
Cezaevi müdürü<br>ve polis de var

Cezaevi müdürü
ve polis de var

Çek senet tahsilatı ve PKK propagandası yapan 74 kişiye baskın.
Vurulacak<br>hedefler belli

Vurulacak
hedefler belli

PKK ​'lı teröristler mezarları olacak mevzileri kazıyor.
Yola çıktılar

Yola çıktılar

14 bin asker ağır silahlarla Türkiye'ye geliyor.
Yolumdan çekil

Yolumdan çekil

​ABD basını Trump-Erdoğan görüşmesinin detaylarını yazdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.