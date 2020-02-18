Dünya Bahreynde İsrail bayrağı yakan kişiye 3 yıl hapis cezası
ORTADOĞU

Bahreyn'de İsrail bayrağı yakan kişiye 3 yıl hapis cezası

Trump yönetiminin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması'na tepki göstermek amacıyla Bahreyn'de düzenlenen protestolarda İsrail bayrağı yakan bir kişiye 3 yıl hapis cezası verildi. Bahreyn Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, "Trafik ve kamu sağlığı tehlikeye atılmıştır" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Körfez'de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında öncü ülkelerden olan Bahreyn'de tepki çeken yargı kararı çıktı.

ABD yönetiminin hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki göstermek amacıyla Bahreyn'de bir gösteri düzenlemiş ve protestolarda İsrail bayrakları yakılmıştı.

Bahreyn Mahkemesi, bayrak yakan bir göstericiye 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, 'bayrak yakılarak kamu sağlığı, insan hayatını tehlikeye atılıyor ve trafiğin güvenliğini bozuluyor' denildi.

Bahreyn'in tanınmış gazetecilerinden Adel Marzuk, "Bahreyn, ilk kez İsrail bayrağı yakan bir vatandaşını cezalandırdı. Dikkat çekici olan şey ise, İsrail kanunlarında da bayrak yakmanın cezasının 3 yıl olmasıdır" paylaşımını yaptı.

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👉Bu planın detaylarında neler var?
👉İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?
👉80 sayfalık plan neden 3 yıl bekletildi?

'Neler Oluyor' serisinin üçüncü bölümü ile karşınızdayız.

YÜZYILIN ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması Planı" diye adlandırdığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

  • Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

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