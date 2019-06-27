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Dünya Bakan Akar Brükselde Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
AVRUPA

Bakan Akar Brüksel'de Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Bakan Akar Brüksel'de Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi” denildi. Bakan Akar, "F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı’nda bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Akar tarafından muhatabına Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşleri bir kez daha aktarıldı" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma BakanıAkar, F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız" ifadesini kullandı.

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