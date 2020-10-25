Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı ile görüştü MİLGEM projesi iki ülke ilişkilerini güçlendirdi
ASYA

Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı ile görüştü: MİLGEM projesi iki ülke ilişkilerini güçlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber Merkezi DHA
Hulusi Akar-Pervez Khattak
Hulusi Akar-Pervez Khattak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli programlara katılmak için gittiği Pakistan'da Savunma Bakanı Pervez Khattak ile görüştü. Parlamenterler Binası'nda gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'da: Savunma sanayi ve bölgesel gelişmeleri görüştü
DÜNYA
Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'da: Savunma sanayi ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Savunma sanayiinde iş birliği



Görüşmede Bakan Hulusi Akar tarafından; Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı. Ayrıca Pakistan halkının Milli Mücadele sırasındaki desteğinin gönüllerde silinmez bir yere sahip olduğunu, Türk milletinin Pakistanlı kardeşlerinin fedakârlıklarını asla unutmayacağı, MİLGEM ve yürütülmekte olan diğer projelerin iki ülke arasındaki iş birliğine farklı bir boyut kazandırdığı, bu projelerin dünya ve bölge barışına önemli katkılar sağlayacağı, Pakistan'ın işgal altındaki toprakları için mücadele eden Azerbaycan Türkü'nün yanında olmasının anlamlı ve kıymetli olduğu, Türkiye'nin Keşmir konusunda her zaman Pakistan'ın yanında olduğu, bundan sonra da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.


Bakan Akar ayrıca ziyareti kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile de ayrı ayrı görüştü.

Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü 5 yaralı
OYNAT 00:59
Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü 5 yaralı
Pakistan'ın Ketta kentinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Abone Ol Google News
Çok kısa sürdü

Çok kısa sürdü

​Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti.
Fransızsitelerine saldırı

Fransız
sitelerine saldırı

​Ülke genelindeki çok sayıda siteye erişim kesildi.
Bakanlıktansatılık onlarca araç

Bakanlıktan
satılık onlarca araç

​Fiyatlar 20 bin TL'den başlıyor..
Ateşkes yürürlükte

Ateşkes yürürlükte

​ABD iki ülkenin anlaştığını duyurmuştu.
Trabzon'da feci kaza

Trabzon'da feci kaza

​El frenini çekmeyi unuttu, annesi hayatını kaybetti.
İhracatta<br>seferberlik zamanı

İhracatta
seferberlik zamanı

​Dolar kurundaki yükseliş fırsatları da beraberinde getiriyor.

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, yaptırım tehditlerine meydan okudu.
Savaş suçu işliyor

Savaş suçu işliyor

​Ermenistan çocukları cepheye sürdü.
Almanya’dan Mesut’a özür

Almanya’dan Mesut’a özür

​Almanya Futbol Federasyonu resmi özür mektubu gönderdi.
İnsanlığın yüz karası

İnsanlığın yüz karası

​Aşağılık faşiste Türkiye'den sert tepki geldi.
Kapalı alanda <br>4 dakikada bulaşıyor

Kapalı alanda
4 dakikada bulaşıyor

​Havaların soğuması tedbirlerin önemini artırıyor.
Boykot karşılık bulmadı

Boykot karşılık bulmadı

​Türkiye'ye karşı boykot çağrıları rakamlara yansımadı.
Ticaride açığı<br>iç pazar kapattı

Ticaride açığı
iç pazar kapattı

​Avrupa pazarının boşluğunu yerli müşteri kapattı.
Sessiz ihanet

Sessiz ihanet

​Suudi Arabistan ve BAE sessizliğini koruyor.
MİLGEM Pakistan’a güç katacak

MİLGEM Pakistan’a güç katacak

​Yerli savunma sanayisinin en büyük ihracat atılımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.