Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
DünyaBakan Akdağ açıkladı İsrail ve Mısır yaralıları taşıyacak uçağa izin vermedi
ORTADOĞU

Bakan Akdağ açıkladı: İsrail ve Mısır yaralıları taşıyacak uçağa izin vermedi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edildi. Akdağ, Kıbrıs'ta yaptığı açıklamada, "Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerekiyor. Her iki ülke de şu ana kadar buna izin vermedi" dedi.

AA
Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdulfettah El-Sisi
Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdulfettah El-Sisi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerektiğini belirterek, her iki ülkenin de şu ana kadar buna izin vermediğini söyledi.

KKTC temasları çerçevesinde Lefkoşa'da bulunan Akdağ, ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

  • Kabulde, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ daha sonra Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakanlık ofisinde görüştü.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına dünyada sesini en gür çıkaran ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Böyle olmaya da devam edeceğiz. Oradaki mazlum kardeşlerimizin, mağdurların yanında durmak bizim boynumuzun borcudur. Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerekiyor. Her iki ülke de şu ana kadar buna izin vermediler

Akdağ, sahura kadar bu konuyu yakından takip ettiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Kıbrıs Türk halkının izole ya da yarı izole bir sahada yapılan zulmün ve cinayetlerin ne anlama geldiğini bilen bir halk olduğunu belirterek, "Bunlar bize bir ders veriyor. Güçlü durmaktan başka çare yok. Kimsenin umuduna, merhametine kendinizi teslim edemezsiniz." dedi.

"Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak elbette boynumuzun borcudur"

Yaşanan olayların Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün ve Ada'da bulundurduğu silahlı gücün önemini bir kez daha gösterdiğine işaret eden Akdağ, "Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak elbette boynumuzun borcudur. Bu topraklarda bizim kardeşlerimiz yaşıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği protokolünün tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Akdağ, "Son sürat Kuzey Kıbrıs'ımızı geliştirmeye, bu ülkede yaşayan bütün kardeşlerimizin refahının artması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman da Filistin'de yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "ABD ve İsrail'in orada yaptıkları gerçekten insan hakları açısından kabul edilebilir bir şey değil. Sizin insani yardımlarınızın bile bloke ediliyor olması dünyanın geleceği açısından çok düşündürücüdür. Umarım bir an önce insani yardım noktasında da blokaj sona erer." ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşananlara Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği hassasiyet ve tepkilerin son derece yerinde olduğunu vurgulayan Erhürman, bu hassasiyeti uluslararası toplumdan göremediklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Başbakan Erhürman ile görüşmesinin ardından KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile de bir araya geldi.

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası
Dünya

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası

ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı evraklar aracılığıyla kurulan mahkemede, Hakan Attilla davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak
Spor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa şampiyon olacak ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde edecek. Ancak sarı kırmızılıları bekleyen bir tehlike var.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest
Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest

Şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, “Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli” diyerek, misafir taraftar sayısının arttırılması için de İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduklarını söyledi.
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor
Hayat

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldığı bu nedenle de Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!
Dünya

Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!

Pakistan'ın Nasirabad köyünde vahşet dolu bir olay yaşındı. 22 yaşındaki bir genç, kendi istediği genç kızla evlenmek istediği için babası ve 4 kardeşi tarafından gözleri oyuldu!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.