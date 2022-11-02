Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekteri Guterres ile görüştü: Sonuçtan çok memnunuz

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Galatasaray'ın alamadığı futbolcu transfer rekoru kırmak üzere

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı ancak girişimleri olumsuz sonuçlanan Evander, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Danimarka'nın Midtjylland takımında bu sezon 18 maçta 7 gol atan Brezilyalı futbolcu, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde asist kralı olan oyuncu için rekor seviyede bir transfer teklifi geldiği belirtildi.