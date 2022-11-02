Dünya Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekteri Guterres ile görüştü Sonuçtan çok memnunuz
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekteri Guterres ile görüştü: Sonuçtan çok memnunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridoru konusundaki gelişmeler ele alındı. Guterres, Türkiye'nin gayretlerinden dolayı teşekkür ederek alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekteri Guterres ile görüştü: Sonuçtan çok memnunuz
BM Genel Sekreteri Guterres ve Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmelerinde tahıl koridorunu ele aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Guterres'in tahıl koridoru konusundaki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Çavuşoğlu'nun, tahıl anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında Guterres’e bilgi verdiği aktarıldı.

BM Genel Sekreterinin ise tahıl koridorunun yeniden açılmasında Türkiye’nin gayretleri için teşekkür ettiği, alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdiği ifade edildi.

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