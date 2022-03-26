Bakan Çavuşoğlu konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'daki Doha Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'nda konuşuyor. https://t.co/3oXYYyVNpN — Yeni Şafak (@yenisafak) March 26, 2022

Bakan Çavuşuoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

(Rusya-Ukrayna savaşı)

Kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek.

Hepimizin kan dökülmesine son vermek için çaba göstermesi gerekiyor.

TL'nin değer kaybetmesi

Enerji fiyatları artmasına rağmen kendi paramızı istikrarlı hale getirebildik. Son derece ümit vadeden bir durum.

S-400'ler Ukrayna'ya verilsin polemiği

S-400'ler zaten geldi, anlaşması yapıldı. Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine tabi ki ihtiyacımız var. Müttefiklerimizden alamıyorsak başka kaynaklar ararız.

REKLAM

Gazda Rusya'ya bağımlılığımız eskisinden daha az çünkü biz alternatif kaynaklar yarattık. Kendimiz üretiyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak.

Rus oligarklar Türkiye'ye gelir mi?

Yasal olan her şeye müsaade edeceğiz, yasa dışı faliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Rus oligarklar bize misafir olacaksa Batı gibi tavır sergilemeyeceğiz. Rus turistler Türkiye’ye gelecekse buna izin verilir. Uluslararası hukuka aykırı değilse sıkıntı yok.