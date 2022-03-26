Dünya Bakan Çavuşoğlu konuşuyor
ORTADOĞU

Bakan Çavuşoğlu konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'daki Doha Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu konuşuyor
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'daki Doha Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşuoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

(Rusya-Ukrayna savaşı)

Kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek.

Hepimizin kan dökülmesine son vermek için çaba göstermesi gerekiyor.

TL'nin değer kaybetmesi

Enerji fiyatları artmasına rağmen kendi paramızı istikrarlı hale getirebildik. Son derece ümit vadeden bir durum.

S-400'ler Ukrayna'ya verilsin polemiği

S-400'ler zaten geldi, anlaşması yapıldı. Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine tabi ki ihtiyacımız var. Müttefiklerimizden alamıyorsak başka kaynaklar ararız.

Gazda Rusya'ya bağımlılığımız eskisinden daha az çünkü biz alternatif kaynaklar yarattık. Kendimiz üretiyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak.

Rus oligarklar Türkiye'ye gelir mi?

Yasal olan her şeye müsaade edeceğiz, yasa dışı faliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Rus oligarklar bize misafir olacaksa Batı gibi tavır sergilemeyeceğiz. Rus turistler Türkiye’ye gelecekse buna izin verilir. Uluslararası hukuka aykırı değilse sıkıntı yok.

Orduda heyelan

Ordu'da heyelan

​Yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular.
Açlık duygusunu kaybetti

Açlık duygusunu kaybetti

​'Ne tıp kitaplarında okuduk ne de denk geldik'
Söz konusu değil

'Söz konusu değil'

​Bakan Çavuşoğlu 'S-400'ler Ukrayna'ya verilsin' polemiğine son noktayı koydu.

"​Mayın etkisiz hale getirildi, Rus ve Ukrayna makamlarıyla görüştük."

​Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor.

Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor: Kira gelir beyanında son beş gün

Geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 31 Mart'ta sona eriyor. 1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde kiraladığı konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde getiri elde eden mükellefler için beyanname süresi 31 Mart'ta doluyor. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel "Mükellefler beyanname süresini geçirmemeli. Zamanında beyanname vermeyenler vergi ziyaı cezası ile karşılaşacakları gibi istisnadan da faydalanamayacak" ifadelerini kullandı.
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ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'da görevli polis memuru, öğrenciler arasında çıkan tartışmaya müdahale ettikten sonra onu dizginlemek için 12 yaşındaki bir kızın boynuna diz çöktüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti. Olay, Derek Chauvin'in Mayıs 2020'de Minneapolis'te yaklaşık dokuz dakika boyunca boynunda diz çökmesiyle George Floyd'a karşı kullanılan ve dünya çapında protestolara yol açan davranışa benzetildi.

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