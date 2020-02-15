Dünya Bakan Çavuşoğlu Pazartesi günü Türk heyeti Rusyaya gidecek
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Biz istiyoruz ki İdlib'deki durumu Rusya ile diplomatik yollarla çözelim. Ama diplomasi yoluyla olmazsa gerekli adımlar atılacak" dedi.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Maas ile yaptığı görüşmede, İdlib konusunun gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin siyasi çözüm yerine askeri çözüme inandığını ve son zamanlarda saldırganlığını artırdığını belirtti.

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"Saldırıları durdurmak için çaba sarf ediyoruz"

  • Çavuşoğlu, bu saldırıları durdurmak için Türkiye'nin, Rusya ile çaba sarf ettiğine değinerek, "Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek, daha önce Rus heyeti Ankara'daydı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Ateşkesin tesis edilmesi için birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "İngiltere ve ABD'nin verdiği desteği, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği'nden (AB) de daha görünür şekilde görmek istiyoruz. Eğer biz bunu durduramazsak, büyük insani trajedi olacak" diye konuştu.

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Önemli olan ateşkesin sağlanması

Çavuşoğlu, şu anda Türkiye sınırına yaklaşan insanlar için Almanya'nın da desteğiyle briket evler yaptıkları bilgisini paylaşarak, bunun geçici çözüm olduğuna dikkati çekti. Asıl önemli unsurun ateşkesin sağlanması olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

  • "Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) açıkladı. Çünkü rejim, sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil."

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