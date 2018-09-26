Bakan Çavuşoğlu Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya gelecek.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 18:44 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 18:51 AA