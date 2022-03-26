Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'daki Doha Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek. Hepimizin kan dökülmesine son vermek için çaba göstermesi gerekiyor" dedi.

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S-400'ler Ukrayna'ya verilsin polemiği

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi polemiğine net şekilde cevap veren Çavuşoğlu, "S-400'ler zaten geldi, anlaşması yapıldı. Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine tabi ki ihtiyacımız var. Müttefiklerimizden alamıyorsak başka kaynaklar ararız. Gazda Rusya'ya bağımlılığımız eskisinden daha az çünkü biz alternatif kaynaklar yarattık. Kendimiz üretiyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak" diye konuştu.

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Rus oligarklar Türkiye'ye gelir mi?

Çavuşoğlu, Rus oligarkların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Yasal olan her şeye müsaade edeceğiz, yasa dışı faaliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Rus oligarklar bize misafir olacaksa Batı gibi tavır sergilemeyeceğiz. Rus turistler Türkiye’ye gelecekse buna izin verilir. Uluslararası hukuka aykırı değilse sıkıntı yok."

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