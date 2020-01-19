Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar: ABD ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin zirvesi öncesi temaslarına başladı. Önce İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşen Çavuşoğlu ardından ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de iş birliğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.

12 ülke Libya için aynı masada

12 ülke ve dört çok uluslu örgüt, uluslararası toplumun ikiye bölündüğü, krizin derinleştiği Libya için aynı masa etrafında toplanıyor.

Almanya'nin başkenti Berlin; Libya konferansina ev sahipliği yapacak. Konferansın amacı Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunmak.

Yunanistan davet edilmedi

Konferansa, ev sahibi Almanya'nin yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa .in, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Mısır, Cezayir, Kongo ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri katılacak.

Yunanistan ise konferansa davet edilmediği için rahatsız.

Davetlililer arasında krizin tarafları, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Sarrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter var.

Libya krizinde, ülkelerin beklentisi birbirinden farklı. BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir destek veriyor. Türkiye, Libya'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Hafter'i destekleyen ülkeler ise Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır. Amerika Birleşik Devletleri, Libya konusunda net bir tutum sergilemezken; Rusya'nın Hafter üzerindeki etkisi biliniyor. Öyle ki Rusya'nin sonbaharda verdiği hava desteği sonrası Hafter güçleri başkent Trablus'u kuşatmıştı.

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