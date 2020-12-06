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Dünya Baküde hazırlıklar sürüyor Geçit töreninde 150 askeri teçhizat yer alacak
ASYA

Bakü’de hazırlıklar sürüyor: Geçit töreninde 150 askeri teçhizat yer alacak

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki zaferinin ardından başkent Bakü’de düzenlenecek askeri geçit töreni için hazırlıklara devam ediyor. Geçit töreninde hava savunma sistemleri, savaş gemileri ve tekneler dahil yaklaşık 150 askeri teçhizat yer alacak.

Haber Merkezi İHA
Bakü'de askeri geçit töreni yapılacak.
Bakü'de askeri geçit töreni yapılacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Azadlıg Meydanı’nda askeri geçit töreni için yapılan hazırlıkların son hızla devam ettiği aktarıldı.

150 ASKERİ TEÇHİZAT YER ALACAK

3 binden fazla askeri personelin katılacağı geçit töreninde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı bir dizi silah ve teçhizatın yanı sıra, modern askeri teçhizat, füze ve topçu bataryaları, hava savunma sistemleri, savaş gemileri ve tekneler dahil yaklaşık 150 askeri teçhizat yer alacak.
Bakanlık, geçit töreninde Ermenistan’ın cepheden kaçarken geride bıraktığı askeri teçhizatın bir kısmının da gösterileceğini aktardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 10 Aralık günü Bakü’de düzenlenecek zafer geçidi törenine katılması planlanıyor.

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