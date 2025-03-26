Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Camide gece boyunca Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.





Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'nin Müslümanlar için en faziletli gece olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başladığını söyledi.





Kavazovic, Müslümanların bu gece çok dua etmesi ve Allah ile olan bağlarını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Boşnaklar ayrıca Saraybosna'daki diğer tarihi camileri de doldurarak, geceye özel yapılan programlara katıldı.





Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova





Kuzey Makedonya'da Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar camilere akın etti.





Ülke genelindeki camilere yoğun ilgi gösterilirken, Kadir Gecesi münasebetiyle başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi de inananlar tarafından dolduruldu. Programlara Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu da katıldı.





Arnavutluk'ta ise başkent Tiran'da yapımı Türkiye tarafından üstlenilen, açılışı 10 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan, Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Namazgah Camisi'nde de Kadir Gecesi vesilesiyle dualar edildi.





Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.





Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ve "bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi, nüfusunun çoğunu Müslümanların oluşturduğu Kosova'da da dualarla idrak edildi.





Müminler, başkent Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmed Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Kadir Gecesi dolayısıyla Müslümanlar sabaha kadar ibadet ve dua için Emin Paşa Camisi'ni doldurdu.





Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan





Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanan Müslümanlar da Kadir Gecesi'ni dua ederek geçirdi. Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki tarihi Osmanagic Camisi'ni dolduran Müslümanlar da gece boyunca Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.



