Dünya Bangladeş 100 bin Arakanlı Müslümanı adaya yerleştirecek 100 aile listelendi
ASYA

Bangladeş 100 bin Arakanlı Müslüman'ı adaya yerleştirecek: 100 aile listelendi

Bangladeş 100 bin Arakanlı Müslüman'ı adaya yerleştirecek: 100 aile listelendi

Bangladeş, 100 bin Arakanlı Müslüman'ı Myanmar sınırındaki kamplardan Bengal Körfezi'ndeki bir adaya taşıyacak. Yer değiştirme işlemlerine kasım sonu veya aralıkta başlamak istediklerini ifade eden Hüseyin, hükümetin, 100 bin Arakanlı Müslüman'ı kademe kademe adaya taşıyacağını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş hükümeti, 100 bin Arakanlı Müslüman'ı Myanmar sınırındaki dolu kamplardan Bengal Körfezi'ndeki bir adaya taşımayı planlıyor.

  • Cox's Bazar'daki hükümet yetkilisi Kemal Hüseyin, yaptığı açıklamada, adaya taşınmak isteyen 100 aileyi listelediklerini dile getirdi.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Arakanlı Müslümanların taşınacağı adada, aralarında evler, okullar, camiler ve taşkınlar için bentler dahil olmak üzere altyapı inşa edilmesini emretti.

Arakanlı çocuklar cemaatle namaz kılıyor
OYNAT
Arakanlı çocuklar cemaatle namaz kılıyor
Myanmar'ın Arakan eyaletinde uğradığı zulüm sonucu Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslümanlar yaşadıkları kamplarda hayatını devam ettiriyor. Arakanlı çocuklar kamplarda eğitim alıyor ve toplu olarak namaz kılıyorlar. Çocukların saf tutması, görenleri duygulandırıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

  • Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının ağustos ayında yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. Askerler 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darp etti.

Arakanlı Tayyip: Geri döneceğiz
OYNAT 00:00
Arakanlı Tayyip: Geri döneceğiz
Myanmar hükümetinin acımasız katliam ve zulümlerinden kaçarak ülkelerini terk etmek zorunda kalan Arakan Müslümanları günlerce sadece su ile beslenerek Bangladeş'e kaçtı. Sınırdaki kamplara yerleşen mülteciler açlıkla mücadele etmek zorunda. Muhammed Tayyip gibi kamplara sığınan bazı Arakan Müslümanları ise Myannmar'a geri döneceği günü hasretle bekliyor.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

  • Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.

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