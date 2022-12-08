Dünya Bangladeş 24 Arakanlı Müslümanın ABDye uçtuğunu duyurdu
ASYA

Bangladeş 24 Arakanlı Müslüman'ın ABD'ye uçtuğunu duyurdu

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, küçük çaplı olsa da bunun, Bangladeş ile sorumluluk alan diğer ülkeler için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. İlk aşamada yerleştirilmesi planlanan 62 Arakanlı mülteciden 24'ünün ABD'ye uçtuğunu aktaran Momen, "Yaklaşık 2 yıl önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bazı Arakanlı Müslümanların ABD'ye ve diğer gelişmiş ülkelere yerleştirilmesini talep etmiştim. Bu, şimdi başladı ve bu daha başlangıç." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bangladeş 24 Arakanlı Müslümanın ABDye uçtuğunu duyurdu
Arşiv

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, küçük çaplı olsa da bunun, Bangladeş ile sorumluluk alan diğer ülkeler için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

İlk aşamada yerleştirilmesi planlanan 62 Arakanlı mülteciden 24'ünün ABD'ye uçtuğunu aktaran Momen, "Yaklaşık 2 yıl önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bazı Arakanlı Müslümanların ABD'ye ve diğer gelişmiş ülkelere yerleştirilmesini talep etmiştim. Bu, şimdi başladı ve bu daha başlangıç." ifadesini kullandı.

Bangladeş, 6 Aralık'ta, ABD'nin yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapan Cox's Bazar bölgesinden yılda 300 ila 800 mülteci kabul edeceğini duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Doğal afetlere ve iklim değişikliğinin etkilerine açık Cox's Bazar bölgesi, Ağustos 2017'den sonra Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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