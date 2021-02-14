Dünya Bangladeş 3 bin Arakanlı Müslümanı daha Bhasan Char Adasına gönderiyor
ASYA

Bangladeş 3 bin Arakanlı Müslüman'ı daha Bhasan Char Adası'na gönderiyor

Bangladeş’in uluslararası toplumun tepkisine rağmen 3 bin Arakanlı Müslüman'ı daha Bhasan Char Adası’na göndermeye başladığı bildirildi. Bangladeş'ten Bhasan Char Adası'na bugüne kadar 7 bin mülteci gönderildi. Bangladeş, Arakanlı Müslümanların ilk grubunu 4 Aralık 2020, 2'nci grubunu 29 Aralık 2020, 3'üncü grubunu 29 Ocak’ta, 4’üncü grubunu 30 Ocak’ta Ada'ya göndermişti.

Haber Merkezi AA
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.

Bangladeş’in uluslararası toplumun tepkisine rağmen 3 bin Arakanlı Müslüman'ı daha Bhasan Char Adası’na göndermeye başladığı bildirildi.

Ülkenin mültecilerden sorumlu yetkililerinden Mohammad Shamsud Douza, yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplardan yaklaşık 100 bin mülteciyi Bhasan Char Adası’na gönderme planı olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda 3 bin Arakanlı Müslüman’ın Ada'ya sevk edilmeye başlandığını belirten Douza, mültecilerin yarına kadar Ada'ya ulaşacağını kaydetti.

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Sırf Müslüman diye bir çocuğa bu zulmü reva gören Myanmar yönetimi ne zaman hesap verecek? Arakanlı Muhammed Cemil, 12 yaşında. Annesi, iki ablası ve abisi gözlerinin önünde öldürülmüş. O sırada yerde yatan Muhammed, Myanmar ordusunun elinden şans eseri kurtulduğunu söylüyor. Yeni Şafak, Arakanlıların kaldığı Cox's Bazar kampını ziyaret etti.

Bangladeş'ten Bhasan Char Adası'na bugüne kadar 7 bin mülteci gönderildi.

Bangladeş, Arakanlı Müslümanların ilk grubunu 4 Aralık 2020, 2'nci grubunu 29 Aralık 2020, 3'üncü grubunu 29 Ocak’ta, 4’üncü grubunu 30 Ocak’ta Ada'ya göndermişti.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Ana karanın 34 kilometre uzaklığında bulunan ve 20 yıl önce gün yüzüne çıkana kadar keşfedilmeyen Ada, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip bulunuyor.

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

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Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetler ve kazalar nedeniyle Bhasan Char'da yaşam oldukça zorlaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na bağımsız bir BM değerlendirmesi olmadan yerleştirildiği" yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina da tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.

  • Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
  • Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
  • Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
  • BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
  • Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.
  • BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
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