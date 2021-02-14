Bangladeş 3 bin Arakanlı Müslüman'ı daha Bhasan Char Adası'na gönderiyor

Bangladeş’in uluslararası toplumun tepkisine rağmen 3 bin Arakanlı Müslüman'ı daha Bhasan Char Adası’na göndermeye başladığı bildirildi.

Ülkenin mültecilerden sorumlu yetkililerinden Mohammad Shamsud Douza, yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplardan yaklaşık 100 bin mülteciyi Bhasan Char Adası’na gönderme planı olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda 3 bin Arakanlı Müslüman’ın Ada'ya sevk edilmeye başlandığını belirten Douza, mültecilerin yarına kadar Ada'ya ulaşacağını kaydetti.

OYNAT 01:41 Arakanlı Muhammed: Annemi gözümün önünde öldürdüler Sırf Müslüman diye bir çocuğa bu zulmü reva gören Myanmar yönetimi ne zaman hesap verecek? Arakanlı Muhammed Cemil, 12 yaşında. Annesi, iki ablası ve abisi gözlerinin önünde öldürülmüş. O sırada yerde yatan Muhammed, Myanmar ordusunun elinden şans eseri kurtulduğunu söylüyor. Yeni Şafak, Arakanlıların kaldığı Cox's Bazar kampını ziyaret etti.



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Bangladeş'ten Bhasan Char Adası'na bugüne kadar 7 bin mülteci gönderildi.

Bangladeş, Arakanlı Müslümanların ilk grubunu 4 Aralık 2020, 2'nci grubunu 29 Aralık 2020, 3'üncü grubunu 29 Ocak’ta, 4’üncü grubunu 30 Ocak’ta Ada'ya göndermişti.

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Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Ana karanın 34 kilometre uzaklığında bulunan ve 20 yıl önce gün yüzüne çıkana kadar keşfedilmeyen Ada, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip bulunuyor.

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

DÜNYA Yeni soykırım endişesi

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetler ve kazalar nedeniyle Bhasan Char'da yaşam oldukça zorlaşıyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na bağımsız bir BM değerlendirmesi olmadan yerleştirildiği" yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina da tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.