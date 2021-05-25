Dünya Siyah mantardan Bangladeşte ilk ölüm
ASYA

Siyah mantardan Bangladeş'te ilk ölüm

Bangladeş, komşusu Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan siyah mantar enfeksiyonunun neden olduğu ilk can kaybını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Bangladeş, siyah mantar enfeksiyonu kaynaklı ilk can kaybını bildirdi
Arşiv

Enfeksiyonun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan hastaları olumsuz etkilemesi, halk sağlığı uzmanları arasında korku uyandırırken, devam eden salgına başka bir zorluk daha ekledi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) sözcüsü Robed Amin, cumartesi günü, 65 yaşındaki bir hastanın tıbbi olarak mukormikoz olarak bilinen mantardan enfekte olduğunu doğruladı.

Dakka'daki Birdem Hastanesi solunum hastalıkları baş profesörü Delawar Hossain, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gün önce ölen hastanın yapılan tıbbi muayeneler sonucunda siyah mantarla enfekte olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Hindistan’da koronadan sonra kara mantar kâbusu: Bilanço ağırlaşıyor doktorlar binlerce kişinin gözünü çıkardı
DÜNYA
Hindistan’da koronadan sonra kara mantar kâbusu: Bilanço ağırlaşıyor doktorlar binlerce kişinin gözünü çıkardı

Hayatını kaybeden hasta, Kovid-19 tedavisini tamamladıktan sonra şeker hastalığı ve böbrek sorunları dahil yaşlılık komplikasyonları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanı Zahid Maleque, Dakka'da düzenlenen bir etkinlikte, halka siyah mantar konusunda paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu ve gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye etti.

Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan'da koronavirüs hastalarında siyah ve beyaz mantardan sonra bir vaka daha
DÜNYA
Hindistan'da koronavirüs hastalarında siyah ve beyaz mantardan sonra bir vaka daha

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Hindistan 'Kara mantar’ salgını: Hükümet çağrıda bulundu
DÜNYA
Hindistan 'Kara mantar’ salgını: Hükümet çağrıda bulundu
Abone Ol Google News
Yürüyüş yaparken buldu

Yürüyüş yaparken buldu

Esrarengiz taşın sırrını çözmeye çalışıyor.
Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.
Albayrak Grubu ile Azerbaycan arasında Karabağ’ın yeniden inşası için iş birliği

​Üç bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 'uyuşturucu ticareti' yaptığını iddia etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

Konutta sevindiren iki il

Konutta sevindiren iki il

​Yatırımcısına 18 yıl içinde parasını kazandırıyor.

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.