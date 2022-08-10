Bangladeş'in Cox Bazar bölgesindeki kampta iki Arakanlı Müslüman lider öldürüldü

Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

UEFA Süper Kupa finalini izlemek üzere Helsinki’de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, aralarında TFF’nin bir önceki dönem başkanı Servet Yardımcı’nın da bulunduğu heyet ile birlikte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.