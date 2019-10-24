Dünya Bangladeşte tarihi karar Yakılarak öldürülen genç kızın 16 failine idam cezası
ASYA

Bangladeş’te tarihi karar: Yakılarak öldürülen genç kızın 16 failine idam cezası

Bangladeş’te tarihi karar: Yakılarak öldürülen genç kızın 16 failine idam cezası

Bangladeş’in Feni şehrinde, okul müdürünün talimatıyla okul arkadaşları tarafından ateşe verilerek yakılan Nusrat Jahan Rafi isimli kız öğrenci hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili süren davada okul müdürü Siraj-Udowla ile olaya karışan diğer 15 kişi hakkında idam kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Kamuoyunun yoğun baskısı sonucu mahkeme olağan süreçten daha hızlı neticelendi.
Kamuoyunun yoğun baskısı sonucu mahkeme olağan süreçten daha hızlı neticelendi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da genç kızın yakılarak öldürülmesine ilişkin açılan davada yargılanan sanıklar, ölüm cezasına mahkum edildi.

  • BBC'nin haberine göre, öğretmeninin cinsel tacizine uğradığını emniyet mensuplarına ihbar ettikten 11 gün sonra yakılarak öldürülen Nusrat Jahan Rafi'nin (19) ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 16 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Nusrat Jahan Rafi.

Savcı Hafız Ahmed kararın, Bangladeş'te cinayet işleyen herhangi birinin cezasız kalamayacağının kanıtı olduğunu söyledi.

  • Ölüm cezasına çarptırılanlar arasında cinayet emrini veren okul müdürü, genç kızın sınıf arkadaşları ve 2 yerel siyasetçi de bulunuyor.

Soruşturmada bazı polis memurlarının da kızın "aslında intihar ettiğini" öne sürerek olayın üstünün kapatılması için zanlılarla iş birliği yaptığı tespit edildi.

İdam cezası verilen 16 kişi.

Nusrat Jahan Rafi, başkente 160 kilometre uzaklıktaki Feni şehrinde mart ayının sonlarında öğretmeninin cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu.

Genç kızın şikayetini geri çekmesi için baskı altına alındığı ileri sürülmüştü.

Şikayetinden 11 gün sonra yakıcı bir maddeyle uğradığı saldırıda vücudunun yüzde 80'i yanan genç kız, 4 gün sonra 10 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

  • Ülkede büyük yankı uyandıran ve infiale neden olan olayın ardından binlerce kişi sokaklara dökülmüş ve genç kız için adaletin tecelli etmesi çağrısında bulunulmuştu.

Kamuoyunun yoğun baskısı sonucu mahkeme olağan süreçten daha hızlı neticelendi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, olayın ardından suçluların cezalandırılacağı sözünü vermişti.

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