Bangladeş’te tarihi karar: Yakılarak öldürülen genç kızın 16 failine idam cezası Bangladeş’te tarihi karar: Yakılarak öldürülen genç kızın 16 failine idam cezası Bangladeş’in Feni şehrinde, okul müdürünün talimatıyla okul arkadaşları tarafından ateşe verilerek yakılan Nusrat Jahan Rafi isimli kız öğrenci hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili süren davada okul müdürü Siraj-Udowla ile olaya karışan diğer 15 kişi hakkında idam kararı verildi.

Haber Merkezi 24 Ekim 2019, 11:54 Son Güncelleme: 24 Ekim 2019, 15:20 AA