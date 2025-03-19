Bangladeş'ten İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı

Bangladeş Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in yeniden başlattığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı. Açıklamada Bangladeş hükümetinin, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının şiddetle kınadığı kaydedildi. "Bu devam eden şiddet döngüsü, uluslararası hukukun açıkça ihlalini ve mutabık kalınan ateşkes anlaşmalarının ciddi göz ardı edildiğini gösteriyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail ordusunun yoğun olarak sivillerin bulunduğu bölgelerde saldırılarını sürdürmesinin de kınandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e tüm saldırılarını derhal durdurması ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duyması çağrısının yanı sıra başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası topluma sivillerin korunması ve insani yardımın sağlanması için kesin tedbirler alması çağrısı yapıldı. Bangladeş'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması dahil tüm haklarını desteklediği kaydedilen açıklamada, barışın diplomasi yoluyla sağlanmasının önemi vurgulandı.