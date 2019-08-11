Dünya Bangsamoroda özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı
ASYA

Bangsamoro'da özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı

Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da halk, bayram namazı için camileri doldurdu. "Uzak Doğu'nun Filistin"i olarak tanımlanabilecek Bangsamoro'da yaklaşık 60 yıldır verilen özgürlük mücadelesi sonrasında bu yılın başında kazanılan özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı kutlanıyor.

Haber Merkezi AA
Ocak ayında referanduma giden halk özerklik kazandı.
Ocak ayında referanduma giden halk özerklik kazandı.

Asya ülkelerinden Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da halk, bayram namazı için camileri doldurdu.

Terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 2 yıl önce işgal ederek 200 binden fazla insanı evsiz bıraktığı Marawi'de yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Mindanao Devlet Üniversitesinin bahçesini doldurdu.

"Uzak Doğu'nun Filistin"i olarak tanımlanabilecek Bangsamoro'da yaklaşık 60 yıldır verilen özgürlük mücadelesi sonrasında bu yılın başında kazanılan özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı kutlanıyor.

Bayram namazına aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı çok sayıda kişi katılırken, üniversiteye bisiklet, motosikletleriyle gelen Marawililer renkli görüntüler oluşturdu.

Sıkıntılardan birlik olarak kurtulabilirler

Bayram namazını kıldıran ve hutbe okuyan İmam Ali Abdülreşid, Müslümanların ancak bir ve beraber olması halinde sıkıntılardan kurtulabileceğini belirtti.

Kurban Bayramı'nın İslam alemi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ali Abdülreşid, "Hazreti İbrahim'den günümüze kadar devam eden ve Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı, Allah katında çok faziletli ve mübarek bir bayramdır. Bugün başta Mekke olmak üzere dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Allah'a adanmış kurbanlar kesecekler." dedi.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de bayram namazının ardından Müslümanlarla bayramlaştı, çocuklara şeker dağıttı.

Moro Müslümanlarının tarihi zaferi: Özerklik referandumu sonuçlandı
DÜNYA
Moro Müslümanlarının tarihi zaferi: Özerklik referandumu sonuçlandı

Tarihi Moro referandumunun ikinci ayağı başlıyor
DÜNYA
Tarihi Moro referandumunun ikinci ayağı başlıyor

Moro 'BOL' referandumuna evet dedi
DÜNYA
Moro 'BOL' referandumuna evet dedi

Moro referandum zaferini kutluyor
DÜNYA
Moro referandum zaferini kutluyor

Duterte: Moro'daki referandum sonuçlarına saygılıyız
DÜNYA
Duterte: Moro'daki referandum sonuçlarına saygılıyız

Moro Müslümanlarından tarihi 'Evet'
DÜNYA
Moro Müslümanlarından tarihi 'Evet'

Moro Müslümanlarının direniş tarihinde kritik gün
DÜNYA
Moro Müslümanlarının direniş tarihinde kritik gün
Yabancı ülkelerin işi değil

Yabancı ülkelerin işi değil

​Zarif, Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Sezon açılışını kaçıracak

Sezon açılışını kaçıracak

'Terim neden acilen ameliyata alındı?' sorusu da yanıt buldu.
Zam konusunda anlaştılar

Zam konusunda anlaştılar

Hükümet ile Türk-İş tarafları bir araya geldi.
Yangın<br>kontrol altına alındı

Yangın
kontrol altına alındı

3 ev yandı, 15 vatandaş dumandan etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.
ABD'li askerler Türkiye'de

ABD'li askerler Türkiye'de

Ortak Harekat Merkezi için ilk askeri heyet geldi.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem

​AFAD, deprem merkezinin Lice olduğunu duyurdu.
Çatlak büyüyor

Çatlak büyüyor

İki ülke arasındaki güvenli ticaret ortaklığı bitiyor.
Cami saldırganı<br>mahkemede

Cami saldırganı
mahkemede

​Norveçli Manshaus, "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanacak.
Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Ayrılık kampanyası içine girenlere net mesaj.
Kuseyri ve İpek<br>ByLock arkadaşı

Kuseyri ve İpek
ByLock arkadaşı

'Dinden uzak' algısı için başörtülü avukat çalıştırmamış.
B planımız hazır

B planımız hazır

Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
100 milyon <br>euro katkısı olacak

100 milyon
euro katkısı olacak

50 binden fazla İngiliz taraftar kente gelecek.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

Yıllık izinle ilgili karar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Besiciler bekleyişte

Besiciler bekleyişte

Bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

Tecrübeli teknik adam Floransa dönüşünde hastaneye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.