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Dünya Banksynin duvarına eserini çizdiği evin fiyatı 17 kat arttı Evin şimdiki değeri 5 milyon pound
AVRUPA

Banksy’nin duvarına eserini çizdiği evin fiyatı 17 kat arttı: Evin şimdiki değeri 5 milyon pound!

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy'i yeni eserini İngiltere’de Bristol kentinde bir evin üzerine çizdi. Evin satış değeri, yaklaşık 17 kat yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, evin 300 bin pounddan 5 milyon pounda yükseldiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Evin değeri 17 kat arttı.
Evin değeri 17 kat arttı.

İngiliz grafitti sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserini Bristol kentinde bulunan bir evin duvarına resmetmişti.

Gayrimenkul ve sanat uzmanları evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını açıkladı. Gayrimenkul uzmanları, evin 300 bin pounddan 5 milyon pounda yükseldiğini belirtti.

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ESERİN İYİ KORUNMASI ÖNCELİK

Evin sahibi ise Nick Malkin, evin daha önce satışta olduğunu belirterek önceliklerinin sanatçının eserinin iyi korunması olduğunu ifade etti.

Banksy'den yeni eser
DÜNYA
Banksy'den yeni eser

BANKSY KİMDİR?

Banksy, kariyerine İngiltere’nin Bristol kentinde ‘grafitti’ olarak adlandırılan sprey boyayla binaların duvarlarına resim yapmaya başladı ve dünyanın en tanınmış sanatçılarından biri haline geldi. Banksy’nin eserlerinin değeri milyonlarca dolarla ifade ediliyor.

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