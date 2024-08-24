Barbarlıklarını kayda alıyorlar

Gazze’de yaptığı katliamlar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanan ve işlediği savaş suçları ile “Dünyanın en ahlaksız ordusu” unvanını hak eden İsrail ordusu, işlediği savaş suçlarını video çekerek belgeledi. Filistinli gazeteci Younis Tirawi X hesabından, İsrail askerlerinin paylaştığı ve savaş hukukuna aykırı olan videoları derledi. Videolarda işgalci askerler mezarları buldozerlerle kazıp cesetleri çıkarıyor, çıkarılan cesetleri köpeklere yediriyor, evleri ve camileri yıkıyor.

BULDOZERLERLE CESETLERİ ÇIKARIYORLAR

Videolardan birinde İsrail askerlerinin buldozerlerle Gazze’deki mezarları yıktığı görülüyor. İşgal ordusu mezarlıklardaki cesetleri yine iş makinaları ile çıkarıyor. Çürümüş cesetleri bölgedeki köpeklerin olduğu bölgeye atan İsrail askerleri, köpekler cesetleri yerken de görüntüleri kayıt altına alıp paylaşıyor.

EVLERİ KAHKAHALARLA HAVAYA UÇURUYORLAR

Bir diğer videoda işgalci İsrail ordusunun bir kasabaya baskın düzenlediği, iş makinaları ile bir camiyi yıktığı ve itiraz edenleri de tutukladığı görüldü. Tirawi’nin alıntıladığı bir diğer görüntüde ise İsrail askerlerin Filistinlilere ait evleri havaya uçururken gülüp sevinç çığlıkları attıkları duyuluyor. Diğer taraftan İsrail ordusu da Gazze Şeridi'nde kayıplar vermeye devam ediyor. Bir İsrail işgal subayının daha öldüğü, 4 askerinin de ağır yaralandığı bildirildi. Ordu açıklamasında, 6310. Tugaydan 24 yaşındaki Binbaşı Evyatar Atuar'ın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

SAĞLAM TEK BİR BİNA KALMADI

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nin paylaştığı verilere göre, İsrail güçleri 7 Ekim’den bugüne Gazze’deki 610 camiyi tamamen yok etti, 214'üne kısmen zarar verdi. İşgalci gücün saldırıları sonucu 150 binden fazla konut yerle bir oldu, 80 bin ev yaşanmaz hale geldi ve 200 bin ev kısmen hasar gördü. Saldırılar sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk, 40 bin 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 93 binden fazla kişi de yaralandı.







