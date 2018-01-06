DünyaBarış Girişimine ABDye alternatif bir arabulucu aranma önerisi
ORTADOĞU

Barış Girişimi'ne ABD'ye alternatif bir arabulucu aranma önerisi

Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile bir araya gelen ve sonrasında toplantı düzenleyen Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi, Arap Barış Girişimi için ABD'ye alternatif bir arabulucu arayışını önerdi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Komite, Arap Barış Girişimi'ne ABD'ye alternatif bir arabulucu aranmasını önerdi" ifadelerini kullandı.

Haber MerkeziAA
Toplantı sonrası Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt basına konuştu.
Toplantı sonrası Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt basına konuştu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelen ve sonrasında toplantı düzenleyen Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi, Arap Barış Girişimi için ABD'ye alternatif bir arabulucu arayışını önerdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah toplantı öncesi Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesini kabul etti.

Kral Abdullah, "Kudüs'teki tarihi ve yasal haklarını korumada ve Doğu Kudüs'ü başkent olan bağımsız bir Filistin devleti kurma çabalarında Filistinli kardeşlerimizi desteklemek için çabaları yoğunlaştırmak ve Arapların tutumlarında koordinasyonu sağlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah, "Kudüs meselesi, Filistinliler ile İsrailliler arasında adil, kalıcı bir barış anlaşması, iki devlete dayalı ve uluslararası meşruiyeti olan kararlar temelinde çözülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüslülerin kararlılığına destek vermenin, Kudüs'teki Arap kimliğinin, Müslümanlar ve Hristiyanların kutsallarının korunmasının önemine vurgu yapan Kral Abdullah, Kudüs'ün yasal statüsünün uluslararası konsensüsle belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki İslamın ve Hristiyanlığın kutsalları üzerinde vesayetine dikkati çeken Kral Abdullah, ülkesinin Müslümanlar ile Hristiyanların mukaddesatının korunması noktasında dini ve tarihi sorumluluklarını üstlenmek için her türlü çabayı göstereceğini kaydetti.

Kudüs konulu Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplantısı

Mısır, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi'nin başkent Amman'daki toplantısında ABD'nin uluslararası kararlara ters düşen Kudüs kararının etkileriyle mücadele yolları görüşülerek, Filistin-İsrail anlaşmazlığının bitirilmesi için siyasi bir ufuk çizilmesi noktasında çabaların yoğunlaştırılması gerektiği üzerinde anlaşmaya varıldı.

Toplantının ardından, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, bakanlarla yaptıkları görüşmenin bir istişare ve koordinasyon toplantısı olduğunu ve Arap Birliği'nin bu konuyla görevlendirilmesi ile ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararının engellenmesinin görüşüldüğünü kaydetti.

"Arap ve İslam dünyası için Kudüs'ün üstünde bir dava yoktur." ifadelerine yer veren Safedi, uluslararası toplumla ortak hareket ederek ABD'nin kararını kabul etmeyeceklerini, taleplerinin başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tanınması olacağını vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi'nin Arap Zirvesinin olağanüstü toplanması konusunu görüşmek için tekrar toplanacağını aktardı.

"ABD'ye alternatif bir arabulucu aranması önerildi"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ise "Komite, Arap Barış Girişimine ABD'ye alternatif bir arabulucu aranmasını önerdi. Ancak şu ana kadar Arap Barış Girişimin sürmesi dışında başka bir adım yok." ifadelerini kullandı.

Amman'da bugün, Mısır, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın katılımıyla Kudüs konulu Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplanmıştı.

Söz konusu komite, Arap Birliği'nin 9 Aralık 2017'de, Kudüs'te yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü toplantının akabinde kurulmuştu.

Trump'ın skandal Kudüs kararı

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde Avrupa'ya verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Sneijder: Al-Gharafa'ya para için transfer oldum
Spor

Sneijder: Al-Gharafa'ya para için transfer oldum

Katar ekibi Al-Gharafa ile anlaşmaya varan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, yeni kulübünde forma giymeyi heyecanla beklediğini söyledi. Sneijder, Katar'a neden transfer olduğunu da açık yüreklilikle cevapladı.
Balona rövaşata atan genç futbolcu oldu
Hayat

Balona rövaşata atan genç futbolcu oldu

Ankara Kızılay'da balona rövaşata atmaya çalışırken kaydedilen görüntüsüyle sosyal medyada fenomen olan ve günlerce haber programlarında gündem oluşturan Elbistanlı Gülbey Türkücü, Elbistanspor yönetimi tarafından takım kadrosuna alındı.
14 numaranın sırrı ortaya çıktı
Spor

14 numaranın sırrı ortaya çıktı

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni takımında 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Milli futbolcunun bu forma numarasını tercih etmesinin perde arkası ortaya çıktı.
Beşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı
Spor

Beşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı

Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp bildirimde sözleşmenin detaylarını açıkladı.
Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı: İnkara düşmeden önce tuvaletlerde abdest alırdım
Hayat

Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı: İnkara düşmeden önce tuvaletlerde abdest alırdım

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası, Gülen Gözler’in Yaşar Ustası Münir Özkul, dün İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Sayısız filmlere imza atan, onlarca ismi oyuncu olarak yetiştiren Münir Özkul’un kamera arkasındaki hayatı ise pek bilinmiyordu. Münir Özkul, 1986 yılının Haziran ayında Zafer Dergisi’nde yayınlanan röportajında kendi deyimiyle inkar ve karanlıktan nasıl çıktığını ve Allah inancına nasıl eriştiğini anlatıyor.

KAPAT

YUKARI