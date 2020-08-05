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Dünya Barış Pınarı bölgesinde bir PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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