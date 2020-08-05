Barış Pınarı bölgesinde bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesinde bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2020, 14:13 DHA