Barış Pınarı bölgesinde bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
MSB: PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi önlendi. 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. https://t.co/pFHv5oKQzo
MSB: PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi önlendi. 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. https://t.co/pFHv5oKQzo— Yeni Şafak (@yenisafak) August 5, 2020