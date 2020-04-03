Dünya Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKKlı terörist etkisizleştirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist etkisizleştirildi

MSB, Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Barış Pınarı Bölgesi/Mehmetçik
Barış Pınarı Bölgesi/Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 10 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ TERÖRİSTLER ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Abone Ol Google News
15 Nisanda teslim edilecek

15 Nisan'da teslim edilecek

​Sanayi Bakanı Varank'tan yerli solunum cihazı açıklaması.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

'Kişisel ve kart bilgilerinizi vermeyin' uyarısı
Başka ülkedeörneği yok

Başka ülkede
örneği yok

​Bin TL'lik yardım parası vatandaşın kapısına kadar götürülüyor.
Sömürgeci kafası!

Sömürgeci kafası!

​'​Korona aşılarını Afrika'da deneyelim.'
Kalaşnikoflu çatışma

Kalaşnikoflu çatışma

​11 adrese operasyon yapıldı, cephanelik ele geçirildi.
En erken Haziran'da

En erken Haziran'da

TFF'den 2019-2020 sezonu için açıklama geldi.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Heyecan<br>verici teklif

Heyecan
verici teklif

​​Fenerbahçe'nin istediği teknik adamdan mesaj var.
AB'den <br>geç gelen özür

AB'den
geç gelen özür

​Tek bir maske yollamadılar, 'Şimdi yanınızdayız' diyorlar
Peş peşe<br>hibe çağrısı

Peş peşe
hibe çağrısı

Koronvirüse karşı uygulama geliştirene verilecek.
Feci kaza

Feci kaza

Şoför hayatını kaybetti, domatesler denize saçıldı.
Macide <br>koronayı yendi

Macide
koronayı yendi

​Hastanedeki 9 gün bana 9 ay gibi geldi.
Çin bu tarihi unutmayacak

Çin bu tarihi unutmayacak

​4 Nisan günü saat 10'da bayraklar yarıya indirilecek.
3 gün<br>maliyetine satış

3 gün
maliyetine satış

​Bakan'ın talimatıyla balık kampanyası başlatıldı.
Martta<br>sürpriz yapmadı

Martta
sürpriz yapmadı

​TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı.
'Kahramanları' <br>ikna edeceğiz!

'Kahramanları'
ikna edeceğiz!

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Hayat<br>karavancılara güzel

Hayat
karavancılara güzel

​Sahilde karantinaya girdiler, hem evdeler hem değiller...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.