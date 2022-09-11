Dünya Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılında 49 bin öğrenci ders başı yaptı
ORTADOĞU

Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılında 49 bin öğrenci ders başı yaptı

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaklaşık 49 bin ilk, orta ve lise öğrencisi için ders zili çaldı. Terör örgütü YPG/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı.

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Haber Merkezi AA
Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılında 49 bin öğrenci ders başı yaptı
Tel Abyad ve Rasulayn'da öğrenciler için ders zili çaldı.

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Hac İmam, Tel Abyad ve Rasulayn'daki toplam 485 okulda yaklaşık 49 bin öğrencinin ders başı yaptığını ifade ederek, bu okullarda yaklaşık 2 bin 500 hizmetli, idareci ve öğretmen çalıştığını söyledi.

90 okul restore edildi

Barış Pınarı Harekatı’ndan bu yana YPG/PKK’lı teröristlerce tahrip edilen 90 okulun restorasyon ve bakım çalışmalarının tamamlandığını belirten Hac İmam, 11 okulun da bakım çalışmalarının bitmesinin beklendiğini ifade etti.

Hac İmam, bakımı tamamlanan okullarda öğrencilerin daha iyi ve rahat eğitim göreceklerini anlattı.

Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor

4.sınıf öğrencisi Dua El Jaber, yaz tatili arasından sonra okuldaki arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, gelecekte doktor olmayı hayal ettiğini söyledi.

5. sınıf öğrencisi Beşşar Salih de sınıfta birinci sırada oturduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, büyüyünce de doktor olacağını belirtti.

Ahmet Yasin İlkokulunun 5. Sınıf öğrencisi Ceyda El Nahar, okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla tekrar kavuştuğu için mutlu olduğunu, gelecekte petrol mühendisi veya göz doktoru olacağını kaydetti.

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