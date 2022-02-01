Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan iki YPG/PKK'lı terörist yakalandı Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) geçirmeye çalışan iki PKK/YPG'lı teröristi yakaladı.

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