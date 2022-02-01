Dünya Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan iki YPG/PKKlı terörist yakalandı
ORTADOĞU

Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan iki YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) geçirmeye çalışan iki PKK/YPG'lı teröristi yakaladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan iki YPG/PKKlı terörist yakalandı
Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı.

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22 Ocak'ta, YPG/PKK işgalindeki alandan Barış Pınarı Harekatı bölgesine geçmeye çalışan iki YPG/PKK'lı terörist, temas hattındaki SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni mensuplarınca fark edildi.

Bölgeye çok sayıda EYP geçirmeye çalıştıkları sırada yakalanan YPG/PKK'lı Ebu Emir kod adlı Ali Muhammed Hasan ile Delil kod adlı İbrahim Mustafa el-Murid, SMO'ya bağlı Askeri Polis birimine teslim edildi.

PKK/YPG'li teröristler, Askeri Polis biriminde yapılacak işlemlerinin ardından Askeri Mahkeme'ye sevk edilecek.

ABD'li heyetten PKK/YPG'li teröristlere ziyaret: Desteğimizi artırın
DÜNYA
ABD'li heyetten PKK/YPG'li teröristlere ziyaret: Desteğimizi artırın

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı
GÜNDEM
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı
Etkisi ispatlandı

Etkisi ispatlandı

​Her on kişiden dokuzu yaptırıyor.
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."
Bakan Varanktan muhaliflere 100 bin TLlik otel odası göndermesi: CHP vergilerinizden 149 milyon lira alacak

Ustası uyardı

Ustası uyardı

​Soğuk havalar LPG'li araçlar için daha büyük tehdit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.