Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan iki YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22 Ocak'ta, YPG/PKK işgalindeki alandan Barış Pınarı Harekatı bölgesine geçmeye çalışan iki YPG/PKK'lı terörist, temas hattındaki SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni mensuplarınca fark edildi.
Bölgeye çok sayıda EYP geçirmeye çalıştıkları sırada yakalanan YPG/PKK'lı Ebu Emir kod adlı Ali Muhammed Hasan ile Delil kod adlı İbrahim Mustafa el-Murid, SMO'ya bağlı Askeri Polis birimine teslim edildi.
PKK/YPG'li teröristler, Askeri Polis biriminde yapılacak işlemlerinin ardından Askeri Mahkeme'ye sevk edilecek.