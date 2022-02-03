Dünya Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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