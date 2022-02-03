Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/G2oDbLk8A2
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!