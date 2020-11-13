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Dünya Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

MSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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