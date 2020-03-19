Dünya Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun 3 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son dakika

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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