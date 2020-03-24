Dünya Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonların kesintisiz devam edeceği bildirildi.

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