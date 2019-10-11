Rasulayn ve Tel Abyad'da terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı’nın üçüncü gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait obüs ve topçu birlikleri sabah saatlerinde Suriye’nin Rasulayn kentini yoğun ateş altına alındı.
Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu birlikleri de teröristlerle karadan sıcak temasa girdi. Rasulayn’dan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Sabah saatlerinde yoğunlaşan top atışları devam ediyor.
Tel Abyad'da sabahın erken saatlerinde vuruldu
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.
Teröristler TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.