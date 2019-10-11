Dünya Rasulayn ve Tel Abyadda terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Haerkatı'nda son durum: Rasulayn ve Tel Abyad'da terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor

Rasulayn ve Tel Abyad'da terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Tel Abyad'daki terör hedefleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruldu.

Haber Merkezi IHA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü hedefleri yerle bir ediliyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü hedefleri yerle bir ediliyor.

Barış Pınarı Harekatı’nın üçüncü gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait obüs ve topçu birlikleri sabah saatlerinde Suriye’nin Rasulayn kentini yoğun ateş altına alındı.

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu birlikleri de teröristlerle karadan sıcak temasa girdi. Rasulayn’dan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Sabah saatlerinde yoğunlaşan top atışları devam ediyor.

Rasulayn ve Tel Abyad'da terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor
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Rasulayn ve Tel Abyad'da terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor
Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Tel Abyad'daki terör hedefleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruldu.

Tel Abyad'da sabahın erken saatlerinde vuruldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.

Tel Abyad'daki terör hedefleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruldu.

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