Barış Pınarı Haerkatı'nda son durum: Rasulayn ve Tel Abyad'da terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor Rasulayn ve Tel Abyad'da terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Tel Abyad'daki terör hedefleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruldu.

Haber Merkezi 11 Ekim 2019, 10:45 Son Güncelleme: 11 Ekim 2019, 11:27 IHA