Barış Pınarı Harekatı 7. gününde: Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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'Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülsen Uçarkuş, "Şu an Adalar'ın güneyi, Silivri aktivitesinin olduğu Kumburgaz fay kolu, üzerinde bir süredir aktivite olmadığı için kırılmasını beklediğimiz fay parçasıdır. Bu kısımlar üzerine dikkatle eğiliyoruz ve beklediğimiz deprem bu kollar üzerinde olacak" dedi.