Barış Pınarı Harekatı başarıyla tamamlandı, Soçi mutabakatı süreci işliyor - [Güncel Harita] Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla tamamlandı. 2 bin 200 kilometrelik alan terör örgütü PYD'nin işgalinden kurtarıldı. Tel Abyad ve Resulayn'ın haricindeki 30 kilometre derinlikteki alandan kalan PYD unsurlarının çıkarılması için Soçi'de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat uyarınca 150 saatlik süreç başladı.

Taha Hüseyin Karagöz 23 Ekim 2019, 12:00 Son Güncelleme: 23 Ekim 2019, 14:17 Yeni Şafak