Barış Pınarı Harekatı başarıyla tamamlandı, Soçi mutabakatı süreci işliyor - [Güncel Harita]

Fırat'ın doğusunda yer alan Tel Abyad ve Resulayn, terör örgütü PYD'den tamamen arındırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan Soçi mutabakatıyla Suriye'nin kuzeyinde yeni bir süreç başladı.
Söz konusu anlaşma kapsamında teröristler Fırat'ın batısında Tel Rıfat ve Münbiç'ten çıkarılacak. Fırat'ın doğusunda, Türkiye sınırını boyunca 30 kilometre derinlikteki tüm noktalardan çekilecek.
Türkiye ve Rusya güvenlik güçleri, 10 kilometre derinlikte ortak devriye faaliyeti gerçekleştirecek.
İşte Soçi'de iki lideri mutabık kaldığı o harita:
- Harekatın 14. günü itibariyle:
- Ankara ile Washington arasında varılan mutabakat çerçevesinde PYD'li teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesi için tanınan 120 saatlik mühlet doldu. Milli Savunma Bakanlığı, "Mevcut harekat alanımız dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" açıklamasını yayımladı. Barış Pınarı Harekatı, başarıyla tamamlandı.
- Harekatın 13. günü itibariyle:
- PYD'li teröristler, Ankara ile Washington arasında varılan mutabakat çerçevesinde Tel Abyad ve Resulayn'dan tamamen çekildi. Ayn El Arab, Kamışlı ve Haseke'nin güvenli bölgeye dahil edilmesi Soçi görüşmelerinde karara bağlanacak.
- Harekatın 10. günü itibariyle:
- Ankara ile Washington arasında varılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü PYD'nin güvenli bölgeden çekilmesi başladı.
- Harekatın 9. günü itibariyle:
- Ahras, Manajir köyleri ve El Alia silolar bölgesi PYD'den arındırıldı.
- Harekatın 8. günü itibariyle:
- Aş Şayık, El Said, El Salih köyleri PYD'den arındırıldı.
- El Emriyah, El Erbain, Halil Yusuf, El Managir, El Harras, Mahra köyleri PYD'den arındırıldı.
- Harekatın 6. günü itibariyle:
- Rasul Ayn şehir merkezinde denetim sağlandı. Çatışmalar Tel Abyad çevresinde yoğunlaştı.
- Ali Bajiyah, Dughaniyah, Jasim El Janub, Ayn El Arus, Badi, Tel Antar, Alja, Tel Mudan, Dandaniya, Um Adaş, El Malihah, El Jarajir köyleri PYD'den arındırıldı.
- Tel Abyad'ın doğu kanadındaki köylerde denetimin sağlanmasıyla güneye uzanan Suriye Milli Ordusu güçleri, Suriye'nin kuzeyinde batı ve doğu aksını birbirine bağlayan M4 karayoluna ulaştı.
- Umar Halul, Saluk, Hamam Türkmen, Munbatih, İskan, Ayn El Arus, Tel Khinzir, Khirbat El Banat, Balujah, Tel Dihiba, Aziziye, Muktallah, Tel Bilal, Tel Akram, Arman Şamali köyleri PYD'den arındırıldı.
- Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar açıklamasında "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor" dedi.
- El Vasta, Gazil, Um El-Jin, Jamus, Zadi ve Khaldiya, Alath, Dadat, Deba, köyleri PYD'den arındırıldı.
- Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
- Tel Abyad'ın hem doğu hem de batı kanadında denetim sağlandı. Teröristlerin 3 tarafı böylelikle sarılırken, şehir temizliği için çalışmalar şiddetlendi.
- Neccar, Merhabal, Haleve, Nasiriye, Kettine, Duvyre köylerinde denetim sağlandı.
- Harekatın 2. günü itibariyle:
- Tel Abyad'ın doğu kesimlerinde stratejik noktalarda denetim sağlandı. Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.
- Tel Aşık,Abatayn,İsavi, Ayaş, Fandar, Yabisah, Tell Arqam, Kaşto, Zarova, Asfar köyleri terör örgütü PYD'den arındırıldı.