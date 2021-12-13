Dünya Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
ORTADOĞU

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Pakistanlı Unique Children's Charity derneği ve Suriyeli Ensar İnsani Yardımlaşma derneğinin katkılarıyla bir ilkokulun daha onarım ve bakımı tamamlanarak hizmete girdi. Okulunun bölge halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Pakistanlı ve Suriyeli hayırsever derneklere katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
Açılışı yapılan okul.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, UC3 derneğiyle EIYD derneğinin katkılarıyla Tel Abyad'ın Hamam Türkmen köyündeki ilkokulun açılış törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah katıldı.

Heyet, kurdele kesiminden sonra okulu gezerek öğrencilere hediyeler dağıttı.

Bölgede onarımı tamamlanan okul sayısı 34' ulaştı

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 binanın bulunduğu okul kompleksinin eğitime açılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

İmam, Tel Abyad ilçesinde onarım ve bakımı tamamlanan okul sayısının 34'e yükseldiğini belirterek, okulda 750 ilkokul öğrencisinin eğitim göreceğini söyledi.

Hamam Türkmen İlkokul Müdürü Muhammed Halaf, "Her 3 veya 4 ilkokul öğrencisi bir sandalyede ders görüyordu. Öğretmenler dersi anlatamıyordu. Şu an 20 şubede öğrenciler ders alıyor." dedi.

Halaf, bakım ve onarımı tamamlanan okulla bu sorunlarının giderildiğini, öğretmenlerin ideal bir okulda ders vermeye başladığını vurguladı.

6. sınıf öğrencisi Şam Ali Cuma, yeni, temiz ve renkli bir okula kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Büyüyünce doktor olmak istediğini belirten Cuma, "Bu okul eskisine hiç benzemiyor. Renkli ve bütün malzemeleri yeni." diye konuştu.

Tel Abyad'da 284 okulda 32 bin, Rasulayn'da 160 okulda 15 bin 30 öğrenci eğitim alıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'da 4 ilçede eğitime 2 gün ara verildi
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Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'da 4 ilçede eğitime 2 gün ara verildi

Terörden temizlenen Tel Abyad'da 22 okul hizmete girdi: Türkiye'nin onardığı okullar sayesinde çocuklar gelecek için artık umutlu
FOTOĞRAF 31
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Türkiye'nin sağladığı istikrar ve güven ortamı eğitim öğretim hayatına olumlu yansıyor.
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Terör örgütünün işgalinde tuttuğu Tel Abyad ilçesinde, 4 yıl boyunca sözde askeri üs olarak kullanarak tahrip ettiği okullar ile bakımsız kalan 22 okul, Türkiye'nin desteği sayesinde tekrar hizmete girdi.
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Şanlıurfa Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile Tel Abyad Yerel Meclisin iş birliğiyle ilçede eğitim materyali eksikliği bulunan 130 okula da masa, sandalye, yazı tahtası ve laboratuvar desteği verildi.
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Teröristlerden temizlenmesinin ardından eğitime verilen destek sayesinde bölgede okula giden öğrenci sayısında da artış yaşanıyor.
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\"22 okulun bakım onarımı yapıldı, 4 okul onarım aşamasında\" <br> <br> Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, Barış Pınarı Harekatı sonrasında eğitim öğretim alanında olumlu adımlar atıldığını söyledi.
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Hac İmam, Türkiye'nin bölgede sağladığı güven ve istikrar ortamının, okula giden öğrenci sayısına yansıdığını belirtti.
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Bu yıl liselere geçiş sınavına yaklaşık 520 öğrencinin kayıt yaptığını aktaran Hac İmam, \"Öğrencilerin sayısında olumlu göstergeler görebiliriz. Öğrenci sayısı, geçen yıla oranla yüzde 100'den fazla arttı.\" dedi.
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Bölgede eğitim öğretimin artmasında en önemli katkıyı Türkiye'nin sağladığını vurgulayan Hac İmam,\" Tel Abyad bölgesinde 22 okulun bakım onarımı yapıldı, 4 okul da onarım aşamasında.\" ifadesini kullandı.
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Hac İmam, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 33 bin öğrencinin okullara kayıt yaptırdığını kaydetti.
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Tel Abyadlı lise öğrencisi Abdüllatif Bathavi, Tel Abyad'da okulların durumunun 10 yıl öncesinden daha iyi olduğunu ve Türkiye'deki okullardan geri olmadığını söyledi.
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Tel Abyadlı lise öğrencisi Abdüllatif Bathavi, Tel Abyad'da okulların durumunun 10 yıl öncesinden daha iyi olduğunu ve Türkiye'deki okullardan geri olmadığını söyledi.
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9. sınıf öğrencisi Midyen Buayyer ise \"Öğrencilere önem veriliyor. Okullardaki eğitim malzemeleri yenilendi, eğitim hayatıma devam etmek için motive oldum\" dedi.
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Terörden temizlenen Tel Abyad'da 22 okul hizmete girdi: Türkiye'nin onardığı okullar sayesinde çocuklar gelecek için artık umutlu
Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin desteğiyle bakım ve onarımı tamamlanan okullar sayesinde çocuklar geleceğe umutla yaklaşıyor.
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